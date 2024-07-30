В ЕС потребовали наказать Венгрию за упрощение въезда россиян

Будапешт упростил выдачу некоторых для граждан восьми стран

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров государств — членов Евросоюза предпринять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России.

Как заявил лидер крупнейшей фракции Европарламента, планируемое Будапештом ослабление визовых правил для россиян представляет угрозу безопасности всего Евросоюза, поскольку "могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем".

Вебер призвал обсудить действия Венгрии и "принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны Шенгена", сообщает Financial Times.

Венгрия впала в немилость ЕС после того, как глава венгерского правительства Виктор Орбан без одобрения Брюсселя съездил в Москву и пообщался там с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле указали, что и в западных странах все еще есть "лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов", однако они оказываются под давлением.

Давление это реализуется и в экономическом пространстве. Представители 11 государств — членов Евросоюза отказались поддержать требование Венгрии и Словакии к Еврокомиссии отреагировать на блокировку Украиной транзита российской нефти.

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