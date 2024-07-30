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В ЕС потребовали наказать Венгрию за упрощение въезда россиян

10:51
  • вторник
  • 30 июля 2024

Будапешт упростил выдачу некоторых для граждан восьми стран

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров государств — членов Евросоюза предпринять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России.
Брюссель пытается сделать Венгрию страной-изгоем

Как заявил лидер крупнейшей фракции Европарламента, планируемое Будапештом ослабление визовых правил для россиян представляет угрозу безопасности всего Евросоюза, поскольку "могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем".

Вебер призвал обсудить действия Венгрии и "принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны Шенгена", сообщает Financial Times.

Венгрия впала в немилость ЕС после того, как глава венгерского правительства Виктор Орбан без одобрения Брюсселя съездил в Москву и пообщался там с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле указали, что и в западных странах все еще есть "лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов", однако они оказываются под давлением.

Давление это реализуется и в экономическом пространстве. Представители 11 государств — членов Евросоюза отказались поддержать требование Венгрии и Словакии к Еврокомиссии отреагировать на блокировку Украиной транзита российской нефти.

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