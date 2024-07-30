Мишустин поручил расширить финансирование детского отдыха

Бюджетные ассигнования предлагается увеличить на 1 миллиард рублей

Глава российского кабмина Михаил Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

В части организации детского отдыха министерствам финансов, просвещения и строительства предписывается рассмотреть предложения Совфеда об увеличении на 1 миллиард рублей суммы бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета в рамках программы "Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления".

Средства должны быть выделены для создания в регионах современной инфраструктуры для оздоровления и отдыха детей. Срок выполнения поручения — до 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства.

В Москве серьезно подошли к организации летнего отдыха для детей. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что оставшиеся в городе на лето юные москвичи могут заняться археологическими раскопками, принять участие в квестах или посетить мастер-классы.

Замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что отдыхать в России стало у российских граждан модно и престижно, зависимость от поездок за границу преодолена. Внутренний туристический поток растет — в 2023 году он превысил допандемийный.

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