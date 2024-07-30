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В ВСУ назвали ударом потерю взятых в ходе контрнаступления сел

11:15
  • вторник
  • 30 июля 2024

ВС России отвоевали их обратно

Потеря сел Урожайное и Старомайорское в Донбассе стала ударом для Украины.

В первую очередь из-за того, на взятие этих сел в ходе прошлогоднего контрнаступления было потрачено много сил и ресурсов. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных.

"Потеря сел стала ударом для Украины <…> потому, что украинские морпехи с таким трудом захватили их в ходе кровавого контрнаступления", - пишет издание.

Командование ВСУ до последнего пыталось удержать села под своим контролем, однако пришел момент, когда держать там людей стало бессмысленно.

"Вокруг летало столько всего, что раненых удавалось эвакуировать только ночью", - рассказал NYT украинский военнослужащий.

ВС России взяли села Старомайорское и Урожайное 10 июня и 14 июля соответственно. 16 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Урожайного.

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