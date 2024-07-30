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Пентагон провел испытания гиперзвукового оружия

11:41
  • вторник
  • 30 июля 2024

США пытаются догнать Россию в этой области

Армия и ВМС США недавно провели испытания гиперзвукового оружия в штате Флорида.
Россия наращивает использование гиперзвукового оружия

Как заявил некий американский чиновник РИА Новости, это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии. Во время тестового запуска были получены важные данные для дальнейшего прогресса США в гиперзвуком оружии.

При этом не уточняется, прошел ли запуск успешно, другие подробности также не приводятся.

Ранее американские власти заявляли, что США приступят к размещению дальнобойного и гиперзвукового оружия в Германии с 2026 года: многоцелевых ракет SM-6, крылатых Tomahawk и неких "экспериментальных гиперзвуковых вооружений", которые пока находятся в стадии разработки.

Президент России Владимир Путин отметил, что тогда в зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся важные объекты в нашей стране с подлетным временем к ним около десяти минут. С учетом этого Россия продолжит развивать системы ПВО на ближних и дальних рубежах и будет и дальше оснащать флот гиперзвуковыми комплексами.

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