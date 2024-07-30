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Во Франции призвали распустить ЕС из-за агрессии против России

11:58
  • вторник
  • 30 июля 2024

Брюссель саботирует мирный процесс по Украине

Европейским странам следует избавиться от Евросоюза из-за его агрессивной политики в отношении России и тех, кто говорит о мире с ней. Такое мнение высказал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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Французский политик заявил, что "ЕС сошел с ума", поскольку хочет войны, а поэтому "давайте уничтожим Евросоюз". Филиппо напомнил, что в Евросоюзе осудили инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

В декабре 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после обвинений в коррупции вице-спикера Европарламента необходимо расформировать законодательный орган Евросоюза и избрать новых депутатов. По мнению политика, этот скандал в Европарламенте демонстрирует неэффективность антикоррупционных гарантий Брюсселя.

Профессор Иво Будил заявил, что перспективы целостности всего Евросоюза уверенно стремятся к нулю. Интеграционное объединение сравнивают со Священной римской империей немецкого народа, прежде чем Наполеон ее распустил.

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