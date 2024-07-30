ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мужчину похитили из двора жилого дома в Москве

11:43
  • вторник
  • 30 июля 2024

Злоумышленники требовали выкуп

В Москве трое мужчин похитили местного жителя и вымогали у него 300 тысяч рублей.

Инцидент произошел 29 июля во дворе жилого дома на улице Ангарская на севере столицы. Трое злоумышленников в возрасте от 20 до 23 лет схватили 25-летнего молодого человека и силой затолкали его в арендованный автомобиль. В машине они потребовали деньги за освобождение.

Потерпевшего намеревались вывезти в Московскую область, однако действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ГАИ. Похищенного мужчину освободили.

В настоящий момент преступники задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства. В ближайшее время их допросят.

Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Момент похищения мужчины в Москве
Момент похищения мужчины в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.