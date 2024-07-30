Мужчину похитили из двора жилого дома в Москве

Злоумышленники требовали выкуп

В Москве трое мужчин похитили местного жителя и вымогали у него 300 тысяч рублей.

Инцидент произошел 29 июля во дворе жилого дома на улице Ангарская на севере столицы. Трое злоумышленников в возрасте от 20 до 23 лет схватили 25-летнего молодого человека и силой затолкали его в арендованный автомобиль. В машине они потребовали деньги за освобождение.

Потерпевшего намеревались вывезти в Московскую область, однако действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ГАИ. Похищенного мужчину освободили.

В настоящий момент преступники задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства. В ближайшее время их допросят.

Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.

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