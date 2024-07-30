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Певицу Глюкозу отправляют в реабилитационный центр

11:47
  • вторник
  • 30 июля 2024

Артистку спасают близкие

Вопрос о состоянии певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) возник у зрителей на ее выступлении в Красноярске несколько дней назад. В Сети распространились видео, на которых артистка поет на сцене и делает странные движения. Зрители раскритиковали в пух и прах Наталью, обвинив ее в самых разных зависимостях.

Сама певица вскоре отреагировала на шумиху. Она обнародовала заявление, в котором объяснила свое поведение тем, что врачи ей прописали лекарства, которые так неожиданно на нее подействовали. Артистка призналась, что в последнее время переживает сложные времена: у нее умерла любимая бабушка и полным ходом идут разбирательства с бывшим продюсером.

На фоне отмен выступлений Натальи, которая, впрочем, якобы не отказывается спеть на корпоративе за пять миллионов рублей, стало известно, что близкие и родные намерены в ближайшее время положить ее в реабилитационный центр. Сама певица не против, отмечает телеграм-канал Mash.

Пока точно неизвестно, куда конкретно ляжет на лечение певица: в России или за границей. Рассматривается будто бы даже рехаб, где лечилась от алкоголизма певица МакSим. В планах курс лечения по запросам. Сначала неделя тарифом VIP: прокапаться, очиститься и стабилизировать состояние после нервных срывов.

Кроме того, говорят, за певицей, которая держится и продолжает выступать, присматривают двое охранников.

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