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Китай отверг обвинения во вмешательстве в выборы в США

12:27
  • вторник
  • 30 июля 2024

Американская разведка выступила с такими обвинениями

Китай отвергает обвинения во вмешательстве в американские выборы и требует прекратить распространение ложной информации. Такое заявление сделал во вторник, 30 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

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Чиновник прокомментировал утверждение директора Федерального бюро расследований Кристофера Рея о том, что Россия, Китай и некоторые другие страны якобы продолжают предпринимать попытки вмешательства в американские избирательные процессы.

Линь Цзянь подчеркнул, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в выборы в США. Пекин выступает против распространения ложной информации и клеветы, очерняющей Китай и мешающей проведению выборов, цитирует спикера китайского внешнеполитического ведомства ТАСС.

При этом Соединенные Штаты активно вмешиваются в политику Китая — в частности, в вопросе принадлежности Тайваня, саботируя принцип "единого Китая" и помогая островным сепаратистам.

В Министерстве иностранных дел КНР решили приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространением из-за тайваньского вопроса, поскольку Вашингтон продолжает продавать оружие Тайваню.

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