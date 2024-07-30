На форуме-фестивале "Москва 2030" откроется площадка экстремального спорта

С инициативой выступил столичный Департамент спорта

3 августа на территории мультиспортивной площадки в "Лужниках" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется зона экстремальных видов спорта. Специально по такому случаю пространство будет оборудовано в соответствии с нормами и регламентами проведения соревнований по мотофристайлу, биг-эйру и самокатному спорту.

Так, с десяти утра до шести часов вечера пройдут соревнования по BMX-фристайлу, в которых примут участие десятки гонщиков. Спортивное состязание также продолжится и на другой день, 4 августа.

Заниматься в экстрим-парке смогут гости любого уровня подготовки: как любители, так и профессионалы. Кроме того, планируется проведение различных мастер-классов. Вход свободный, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

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