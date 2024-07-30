В штабе общественной поддержки ЕР на выборах в МГД обсудили проекты по защите водоёмов Москвы

Это не только экология, но и туризм

В штабе общественной поддержки "Единой России" обсудили проекты сохранения малых рек и прудов Москвы.

В ходе сессии "Экология города: малые реки и пруды, сохранение водных ресурсов" члены команды мэра ознакомились с предложениями москвичей, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Сейчас в Москве насчитывается более тысячи водных объектов. Они важны и с точки зрения сохранения флоры и фауны, и с точки зрения туристического потенциала.

"Город очень много вкладывает в реабилитацию водных объектов, идет постоянная очистка прудов, озер, малых рек, укрепление берегов. Создаются фантастически красивые набережные", - рассказал вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

Орлов выступил с инициативой о разработке закона о наименовании географических объектов. Благодаря этому свое наименование получат остров на реке или неназванный пруд.

В настоящий момент в столице идет благоустройство парка "Яуза", расположенного вдоль одноименной реки. Люди хотят проводить больше времени у воды, отметил его директор Александр Сапронов.

"У нас есть огромный проект нашего округа "Чистые реки СВАО", в рамках которого мы ведем работу по приспособлению реки к активного отдыху: это сапы, байдарки, каяки и прочее", – рассказал он агентству "Москва".

Руководитель исполкома "Единой России" в Москве Максим Руднев призвал увеличить количество прудов, разрешенных для купания, и сделать их безопасными. Столичные пруды также стоит внести в зоны особо охраняемых природных территорий, предложила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова выделила три направления работы по реабилитации водных объектов: первое – это контроль за качеством воды, второе – забота о флоре и фауне водоемов и третье - благоустройство прибрежных зон.

"Нужно обращать внимание не только на благоустройство, которое направлено на жителей и москвичей, а обязательно делать упор на программы по восстановлению экосистем", – подчеркнула она.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. Со списком кандидатов в Мосгордуму можно ознакомиться здесь, в депутаты ТиНАО – здесь. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

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