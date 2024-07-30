В Госдуме призвали запретить хоррор-квесты

Их участники нередко получают травмы, а иногда и гибнут

В России необходимо законодательно запретить проведение хоррор-квестов, в которых людей помещают в опасные для их жизни ситуации. Такое мнение высказал во вторник, 30 июля, заместитель главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Парламентарий призвал объявить вне закона хоррор-квесты, участников которых "заковывают в наручники, пытают или вообще воздействуют физически".

Важно развивать законодательную базу в этой сфере, сделав акцент на безопасности, подчеркнул Выборный. Он указал на то, что в законе не обозначен допустимый возраст участников хоррор-квестов, не прописана ответственность организаторов.

Есть ГОСТ, согласно которому аниматоры должны предоставлять справки о профильном образовании, об отсутствии психических заболеваний, но безопасность участников все-таки защищена слабо, цитирует депутата АГН "Москва".

Внимание общества к теме хоррор-квестов привлекла трагедия в Махачкале. Две девушки в результате участия в таком развлечении погибли: в помещении, где проводился квест, вспыхнул пожар, участницы оказались в огненной ловушке.

В январе 2023 года в Москве возбудили уголовное дело после проведения игрового квеста, в результате которого подросток получил травмы. Мероприятие проводили в подвальном помещении, ведущие дергали и таскали участников за руки и за ноги, оставляя гематомы, ушибы и ссадины.

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