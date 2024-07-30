ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме призвали запретить хоррор-квесты

13:13
  • вторник
  • 30 июля 2024

Их участники нередко получают травмы, а иногда и гибнут

В России необходимо законодательно запретить проведение хоррор-квестов, в которых людей помещают в опасные для их жизни ситуации. Такое мнение высказал во вторник, 30 июля, заместитель главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Второго аниматора смертельного квеста задержали в Дагестане

Парламентарий призвал объявить вне закона хоррор-квесты, участников которых "заковывают в наручники, пытают или вообще воздействуют физически".

Важно развивать законодательную базу в этой сфере, сделав акцент на безопасности, подчеркнул Выборный. Он указал на то, что в законе не обозначен допустимый возраст участников хоррор-квестов, не прописана ответственность организаторов.

Есть ГОСТ, согласно которому аниматоры должны предоставлять справки о профильном образовании, об отсутствии психических заболеваний, но безопасность участников все-таки защищена слабо, цитирует депутата АГН "Москва".

Внимание общества к теме хоррор-квестов привлекла трагедия в Махачкале. Две девушки в результате участия в таком развлечении погибли: в помещении, где проводился квест, вспыхнул пожар, участницы оказались в огненной ловушке.

В январе 2023 года в Москве возбудили уголовное дело после проведения игрового квеста, в результате которого подросток получил травмы. Мероприятие проводили в подвальном помещении, ведущие дергали и таскали участников за руки и за ноги, оставляя гематомы, ушибы и ссадины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Хоррор-квест
Хоррор-квест
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.