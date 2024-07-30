США конкурируют с Россией за господство в регионе

Россия и Китай углубили сотрудничество в последние годы — это мешает Соединенным Штатам установить господство над арктическим регионом. Такое наблюдение содержится в обновленной арктической стратегии США. Эксперты отмечают, что в борьбе за лидерство в Арктике Вашингтону мешает недостаток военно-морских сил.

Большой вопрос заключается том, сможет ли Запад оперативно нарастить свой ледокольный флот. Двух относительно исправных, но старых американских кораблей этого класса явно недостаточно. Не лучше ситуация и в других странах, претендующих на Арктику: Канаде, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании.

Американской армии остро не хватает транспорта для перевозки грузов и военнослужащих в полярных условиях, а рассчитывать на союзников по НАТО не приходится. При этом в распоряжении России — два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой, два ледокола с однореакторной установкой, атомный лихтеровоз-контейнеровоз, пять судов технологического обслуживания, дизель-электрические суда, указывает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия усматривает проявления конфронтационности в опубликованной Пентагоном стратегии действий Соединенных Штатов в Арктике. При этом Москва вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора.

Между тем британские журналисты отмечают, что Запад уже отстает от России в развитии Арктики и рискует никогда ее не догнать. В частности, отмечалось существенное отставание Запада от России в ледокольном флоте уже сейчас.

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