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В ЦБ рассказали, когда ставки по ипотеке пойдут вниз

13:03
  • вторник
  • 30 июля 2024

Нужно время

Ставки по ипотеке неизбежно начнут снижаться после снижения ключевой ставки и затухания инфляции.

Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что в период пандемии уже была такая ситуация: ставки по ипотеке снизились, а банки выдавали кредиты под 8-9% без бюджетной поддержки.

"В этом цель нашей политики", - подчеркнула она в своем выступлении в Совете Федерации (цитата по ТАСС).

26 июля Центробанк повысил ключевую ставку на два процентных пункта - с 16 до 18%. Решение принято из-за ускорения инфляции. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 13 сентября.

Ранее Минфин объявил о продлении семейной ипотеки по 6% до 2030 года. Бюджетные расходы на программу будут увеличены до 290 миллиардов рублей.

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