Лариса Долина сообщила об отъезде в Армению

Певица дала откровенное интервью

Лариса Долина стала новым гостем YouTube-шоу Татарки ФМ. Артистка дала откровенное интервью, в котором затронула много важных тем. В частности, она вспомнила о самом сложном периоде в своей жизни - работе в Армении, где она пробыла четыре года. По признанию Ларисы Александровны, одно время у нее не было жилья и она даже голодала.

Изначально Долина приехала в Армению по приглашению ансамбля "Армина", который вскоре распался. "За четыре года я повзрослела лет на 20, наверно. Появились первые седые волосы. Очень тяжело было. Было время, когда я голодала..." - призналась артистка.

Какое-то время она снимала номер в гостинице, за который платила Ереванская филармония. Потом оплата прервалась, и Долиной пришлось мыкаться по подружкам. Какое-то время она находилась в общежитии, причем нелегально, и когда приходили коменданты, будущая звезда пряталась под кроватью. У нее не было денег, концерты раз в месяц, за которые получала гроши, не могли обеспечить достойную жизнь.

"Страшно было оказаться на улице просто, поэтому для меня тогда не было слова "унизительно", - отметила Долина.

Более того, она регулярно отправляла родителям открытки, что у нее все хорошо. Артистка даже не допускала мысли о возвращении домой, считая это обманом себя и близких.

Вторые два года, по словам Долиной, было "попроще", потому что она была уже солисткой Государственного эстрадного оркестра Армении. Тогда у нее были интересные гастрольные поездки и репертуар: она исполняла песни на итальянском и армянском языках. Кстати, разговорный армянский Лариса Долина выучила за восемь месяцев.

Мало кто знает, что до того, как стать певицей, будущая звезда мечтала быть переводчицей. Кстати, мать никогда так и не смирилась с выбором Ларисы Долиной. Даже будучи на концертах наследницы, рыдая над ее песнями, видя триумф, она могла после выступления сказать одному из музыкантов, что лучше бы Лариса сидела дома и воспитывала детей.

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