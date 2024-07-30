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В этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы — Собянин

14:42
  • вторник
  • 30 июля 2024

Мэр проверил, как идут работы

Около 20-ти километров набережных реки Яузы благоустроят в Москве до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр проверил, как идут работы. Территории не реконструировали десятки лет. Сейчас специалисты ремонтируют проезжую часть и мосты, расширяют тротуары. Обустраивают десятки новых пешеходных переходов и велопарковки, устанавливают освещение, высаживают газоны.

Завершить работы планируют до октября. Собянин подчеркнул: у москвичей появится новое комфортное пространство для прогулок и отдыха.

 

 

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