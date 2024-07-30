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Мужчина пытался вывезти из России 11 бивней краснокнижного моржа

15:00
  • вторник
  • 30 июля 2024

Любителю редких материалов грозит до пяти лишения свободы со штрафом до миллиона рублей

Таможенники аэропорта "Домодедово" задержали пассажира, который пытался вывезти из страны 11 бивней краснокнижного моржа. Они находились в багаже 48-летнего мужчины, который летел в Египет. Он пояснил, что купил их на блошином рынке. И не просто так, а для изготовления ножек для кровати.

Груз изъяли и отправили на экспертизу в Дарвиновский музей. Там специалисты определили, что полуметровые бивни являются клыками атлантического моржа, включенного в Красную книгу России, и представляют собой культурную ценность.

Теперь любителю редких материалов грозит до пяти лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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Бивни краснокнижного моржа
Бивни краснокнижного моржа
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