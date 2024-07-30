Роман Костомаров и Оксана Домнина провели мастер-класс в "Лужниках"

"Лето в Москве" продолжается

Несколько десятков людей - кто-то в спортивной форме, кто-то в платьях - дружно машут руками, наклоняются и приседают. Получасовая тренировка получается достаточно эффективной и эмоциональной. Стараться хочется вдвойне, ведь проводят ее именитые фигуристы - Роман Костомаров и Оксана Домнина. После зарядки есть возможность не просто сделать фотографии со своими кумирами, а лично пообщаться с ними. Ведь тем есть что рассказать. Их личный опыт того, как поддерживать мотивацию и волю к жизни, где находить силы еще и на занятия спортом, бесценен.

"Каждый день, когда я собираюсь в зал, мне очень лень. Я все время сам себе говорю: "Зачем, зачем я туда иду, зачем я это делаю?". Но потом, когда я выхожу после тренировки, я чувствую, что я преодолел эту лень и я молодец. И мой день продолжается на позитиве", - отметил Костомаров.

Некоторые участники рассказали, что пришли на тренировку по личным причинам. Пример Романа Костомарова для многих стал отправной точкой на пути к изменениям. Вдохновляясь фигуристом, они смогли преобразить свою жизнь. Для них встреча оказалась особенно эмоциональной.

Он научил меня бороться с трудностями, преодолевать их. Год назад я весила 90 килограммов. Каждый день стараюсь делать что-то новое. Вот в эту субботу, например, 90 километров на велосипеде. Было очень тяжело, но я это сделала, потому что я теперь все могу благодаря ему.

Подобные зарядки в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проходят регулярно. Их ведут профессиональные спортсмены, которые не просто показывают упражнения, но и рассказывают, как держать себя в форме. Кстати, на свежем воздухе можно заниматься не только спортом, но и рисовать, слушать музыку и даже практиковать иностранные языки. Каждый день у москвичей есть выбор из нескольких сотен мероприятий и мастер-классов.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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