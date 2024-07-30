Эксперты обсудили развитие лидерских качеств у молодежи

В офисе президентской платформы "Россия - страна возможностей" прошло заседание экспертного совета проекта "Центры компетенций"

Развитие лидерских и управленческих качеств у студентов и молодежи обсудили во вторник в Москве. В офисе президентской платформы "Россия - страна возможностей" прошло заседание экспертного совета проекта "Центры компетенций".

В мероприятии по видеосвязи приняли участие представители власти и бизнеса, ученые и ректоры ведущих вузов.

Еще одной темой встречи стало трудоустройство молодых специалистов, а также подготовка кадров под запросы работодателей.

"Больше 230 университетов охвачено проектом, больше 700 тысяч студентов вовлечено. Цифры не главное, главное результаты, которые мы получили. Мы на наших площадках сводим студентов, университеты, работодателей, регионы и даем возможность каждому найти тот результат, которого он достоин", - отметил Дмитрий Гужеля, заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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