"Российскую карту" в Вашингтоне разыгрывают не в первый раз

Обвинения в адрес России со стороны США в попытке влиять на выборы абсурдны, Москва их решительно отвергает. Такое заявление сделал во вторник, 30 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что и республиканцы, и демократы в ходе политической борьбы эксплуатируют факторы России и ее главы Владимира Путина — в Москве к этому привыкли.

Заявлений о планах со стороны России повлиять на американские выборы будет очень много по мере их приближения, но это абсурд, цитирует Пескова ТАСС.

Свою порцию обвинений от американских властей получил и Китай. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в выборы в США, а соответствующие обвинения назвал грязной клеветой.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин напомнил, что в 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций США, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов — теперь предлагается "версия-2024".

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