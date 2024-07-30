Песков прокомментировал протесты в Венесуэле

Оппозиция должна смириться с поражением
Оппозиция Венесуэлы должна смириться со своим поражением и поздравить победителя президентских выборов Николаса Мадуро. Такое заявление сделал во вторник, 30 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как подчеркнул представитель Кремля, крайне важно, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и третьими сторонами. Необходимо, чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства, цитирует Пескова ТАСС.
После оглашения результатов президентских выборов, согласно которым победил Николас Мадуро, в Венесуэле начались беспорядки. На улицах Каракаса и других городов протестующие забрасывают силовиков камнями, петардами и файерами. В одном из населенных пунктов демонстранты даже сбросили с пьедестала памятник бывшему главе государства Уго Чавесу. По данным МВД, ранения получили как минимум 23 военных.
Переизбранный Мадуро заявил, что действия протестующих в Каракасе похожи на действия участников "цветных революций", за которыми стоят американцы. Как утверждает политик, задержанные смутьяны признались, что ежедневно получают до 150 долларов от координаторов протестных столкновений из США.