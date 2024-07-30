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ВС России освободили Ленинское в ДНР

13:28
  • вторник
  • 30 июля 2024

Противник потерял до 315 военнослужащих

Подразделения Центральной группировки Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Ленинское в ДНР.

В ходе взятия села наша армия улучшила свое тактическое положение, сообщили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России.

Нанесено поражение пяти формированиям ВСУ, отражены шесть контратак штурмовых групп.

В зоне ответственности группировки "Центр" противник потерял до 315 военнослужащих и 11 единиц техники.

Накануне ВС России освободили населенный пункт Волчье в ДНР.

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