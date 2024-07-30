ВС России освободили Ленинское в ДНР

Противник потерял до 315 военнослужащих
Подразделения Центральной группировки Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Ленинское в ДНР.
В ходе взятия села наша армия улучшила свое тактическое положение, сообщили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России.
Нанесено поражение пяти формированиям ВСУ, отражены шесть контратак штурмовых групп.
В зоне ответственности группировки "Центр" противник потерял до 315 военнослужащих и 11 единиц техники.
Накануне ВС России освободили населенный пункт Волчье в ДНР.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram