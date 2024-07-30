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Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта госпитализирован в результате аварии

13:39
  • вторник
  • 30 июля 2024

Пакс попал в одну из клиник Лос-Анджелеса

20-летний Пакс оказался в больнице Лос-Анджелеса после ДТП, в котором получил черепно-мозговую травму. Когда медики прибыли на место аварии, наследник голливудских звезд жаловался на боль в бедре и голове.

Очевидцы утверждают, что парень врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. По сообщениям СМИ, Пакс нарушил правила дорожного движения и проехал на красный свет. В момент аварии на нем отсутствовал защитный шлем, отмечает Page Six.

Напомним, что у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое биологических: дочь Шайло и двойняшки Вивьен и Нокс и трое приемных: дочь Захара и сыновья Мэддокс и Пакс. После скандального развода родителей наследники Бранджелины (как за глаза называют актеров фанаты и журналисты) остались жить с матерью.

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