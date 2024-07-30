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Мигранты спрятались в грузовик с дынями, чтобы попасть в Россию

14:13
  • вторник
  • 30 июля 2024

Фуру остановили в Саратовской области

В Саратовской области пограничники обнаружили иностранцев в грузовике с дынями.

Четверо жителей Узбекистана пытались попасть в Россию, спрятавшись в коробках с дынями в одном из грузовиков. Их обнаружили во время осмотра машины на пограничном пункте в поселке Озинки.

Как оказалось, водитель за деньги согласился укрыть мигрантов в специально оборудованных полостях, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России группой лиц по предварительному сговору.  

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