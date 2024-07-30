Первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами состоялось в Москве

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов

Первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами состоялось в столице. На нем был открыт набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы.

За годы работы штаба в столице выработался московский стандарт наблюдения за ходом голосования. Его формируют не только все подразделения, традиционно входящие в структуру Общественного штаба, но и, в первую очередь, наблюдатели на каждом избирательном участке и видеонаблюдатели в штабе, то есть корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Запланировано проведение теста системы дистанционного электронного голосования во второй половине августа.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что электронное голосование – востребованный москвичами способ голосования, что обусловлено удобством и надежностью системы электронного голосования, а также широким набором инструментов для наблюдения.

Современный пользователь электронных сервисов очень разборчив. Москвичи имеют возможность сравнивать качество и удобство десятков электронных продуктов. Есть функции, без которых современное приложение представить сложно. Самая базовая функция – это, как ни странно, наблюдение. Просто оно называется по-разному. В финансовых приложениях – это баланс счета, в транспортных – ваш маршрут, в образовательных – рейтинг, и так далее. В электронном голосовании наблюдение доступно всем. И тем, кто сам голосует, и тем, кто хочет просто наблюдать. Уровни наблюдения разные. Для обычных людей – как баланс счета – доступный в интернете специальный портал, содержащий статистику и графики о ходе голосования. Для продвинутых пользователей – возможность настройки глубины наблюдения, отдельных характеристик, и даже возможность создать собственный программный инструментарий наблюдения.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

Ранее Московская избирательная комиссия утвердила форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Мосгордумы. Секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов отметил, что "требования стандартные, форма стандартная", причем они "подчинены одному принципу — принципу обеспечения равенства кандидатов перед избирателем".

Между тем в штабе общественной поддержки "Единой России" обсудили проекты сохранения малых рек и прудов Москвы. Руководитель исполкома "Единой России" в Москве Максим Руднев призвал увеличить количество прудов, разрешенных для купания, и сделать их безопасными.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, которого региональный политсовет "Единой России" назначил руководителем программной комиссии, отметил, что необходимо "собрать, систематизировать, проанализировать все обращения граждан к нашим кандидатам для выявления наиболее чувствительных тем и вопросов, волнующих москвичей".

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