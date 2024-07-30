Вторая жизнь легендарной арены: началась реконструкция стадиона "Локомотив"

Знаковое место для любителей футбола
На месте старого футбольного поля развернулась большая стройка. Теперь, когда стадион "Локомотив" перешел в собственность города, ему дарят новую жизнь. Задача у рабочих непростая, ведь нужно не только сделать новый, современный спортивный комплекс, но и постараться сохранить исторический облик арены.
"Все существующие постройки мы сохраняем, сохраняем изначальную кирпичную кладку, ее реставрируем. Придаем ей новый цвет, чтобы все здания, сооружения на стадионе смотрелись в едином архитектурном комплексе", - отметила Алина Ясинская, арт-директор компании-подрядчика.
В планах строителей - обновить игровое поле. Стадион, на газоне которого когда-то сражались "железнодорожники" со "Спартаком" и "Торпедо", сильно обветшал. Ведь арена была создана еще в довоенные годы. Теперь тут укладывают искусственное покрытие с подогревом. Кроме того, в новом комплексе появится еще два тренировочных поля. Вокруг них проложат беговые дорожки со специальным амортизирующим покрытием.
Также возводят и комфортабельную трибуну, которая вместит более тысячи зрителей. А благодаря качественному наружному освещению играть и тренироваться здесь будет комфортно даже в вечернее время.
"На текущий момент в полном объеме выполнены демонтажные работы, подготовлено основание будущих футбольных полей, проложена трубка обогрева данных футбольных полей, которая позволит заниматься даже в зимний период. Ведутся работы по монтажу металлокаркаса для будущей трибуны", - рассказал Алексей Марков, заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта.
В результате исторический стадион "Локомотив" получит не только единый архитектурный стиль, но и современное функциональное наполнение, чтобы вновь стать важной частью города.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram