Пугачева выставила Козловского: он не оставил это без ответа

Актер публично обратился к Примадонне

На днях стало известно, что Алла Пугачева вместе с мужем иноагентом Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой приехала в Латвию. В Юрмале Примадонна который год проводит лето. Здешний мягкий климат как нельзя лучше подходит Примадонне, у которой целый букет заболеваний. К тому же тут проводит фестиваль ее приятельницы Лайма Вайкуле. Правда, билеты на музыкальное действо, по слухам, покупают из рук вон плохо.

Меж тем Примадонна не унывает. Она стала гвоздем программы "Рандеву" Вайкуле, просто появившись в зрительном зале. Алла предстала на публике в черном наряде и в эффектной шляпке, но изюминкой образа стали шорты Примадонны, вызвавшие в Сети большой резонанс. Многие интернет-пользователи сочли, что артистке не по возрасту такое носить.

А теперь Пугачева опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена с актером Данилой Козловским.

"Праздник Души и Таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль “FRANK” привел всех в восторг. СПАСИБО!!!" - подписала выставленное фото Примадонна.

Интересно, что в комментариях отметился и сам Данила Козловский. Он не оставил без внимания публикацию артистки.

"Дорогая, невероятная Алла Борисовна! Это было счастье разделить этот вечер с Вами. СПАСИБО!" - обратился к артистке Козловский, который колесит по миру с гастролями. При этом актер утверждает, что любит свою Родину и покидать ее не намерен.

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