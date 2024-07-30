Число погибших при прорыве дамбы в Карелии выросло до двух

Поисковая операция продложается

В Карелии обнаружили тело одного из пропавших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале.

Число погибших, таким образом, возросло до двух, сообщили ТАСС в ГУ МЧС. Судьба еще двух человек остается неизвестной. К их поискам привлечены 32 единицы техники и 78 человек.

В Карелии ЧП между десятым и одиннадцатым шлюзами Беломорско-Балтийского канала произошло утром 29 июля. Размыло временную перемычку, которую установили на время реконструкции. Поток воды хлынул на дачный кооператив "Балтийский".

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram