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Число погибших при прорыве дамбы в Карелии выросло до двух

14:19
  • вторник
  • 30 июля 2024

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В Карелии обнаружили тело одного из пропавших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале.

Число погибших, таким образом, возросло до двух, сообщили ТАСС в ГУ МЧС. Судьба еще двух человек остается неизвестной. К их поискам привлечены 32 единицы техники и 78 человек.

В Карелии ЧП между десятым и одиннадцатым шлюзами Беломорско-Балтийского канала произошло утром 29 июля. Размыло временную перемычку, которую установили на время реконструкции. Поток воды хлынул на дачный кооператив "Балтийский".

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

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