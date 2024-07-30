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В ФРГ признали утрату Западом веры в военные успехи Украины

14:32
  • вторник
  • 30 июля 2024

Уже никто не ждет, что Киев вернет утраченные территории

Большинство западных дипломатов и военных на фоне успехов российской армии больше не рассчитывают на прорывы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Как отмечает Welt со ссылкой на военных стран НАТО и дипломатов, "почти никто в Брюсселе больше не ожидает, чтобы Киев вернул себе утраченные территории".

В качестве единственного выхода из ситуации собеседники издания видят мирные переговоры с Россией по прекращения огня, поскольку уже вопрос времени, когда российские войска прорвут вторую линию обороны Украины.

Публичное обсуждение этой темы не ведется лишь потому, что это может дополнительно слабить поддержку со стороны населения на Западе и демотивировать украинских солдат, пишет Welt.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что, даже получая помощь от Запада, Украина не может поддерживать свои военные усилия и потерпит поражение в конфликте. Аналогичное мнение высказал подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис.

Президент России Владимир Путин отмечал, что наша страна желает "всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования" конфликта на Украине мирными средствами. Однако проблема состоит в надежности гарантий, поскольку Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права, пояснил Путин.

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