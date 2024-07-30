Путин обсудил с главой "Ростеха" укрепление обороноспособности страны

Укрепление обороноспособности страны стало главной темой на встрече, которую Владимир Путин провел с главой госкорпорации "Ростех". Сергей Чемезов отчитался о работе компании.

Так, вырос объем гособоронзаказов. Увеличились и инвестиции - средства направляют на модернизацию и расширение производств. Вся новая техника выпускаемая предприятиями "Ростеха" отвечает современным вызовам. В прошлом году были впервые поставлены самоходные артиллерийские орудия "Мальва", которые отличаются особой мобильностью. А также высокоточные и бесшумные БПЛА "Куб". Госкорпорация занимается и ремонтом техники, в том числе и непосредственно в зоне спецоперации. Для этого задействовано 250 бригад.

Чемезов: Мы подвели итог работы нашего предприятия за 2023 год, и традиционно я хотел бы вам представить наш годовой отчет. "Ростех" продолжает участвовать решении национальных задач по укреплению безопасности и обороноспособности нашей страны. Как и в предыдущие годы, у "Ростеха" традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа - он составляет 99,5%. При этом по особо востребованным в зоне СВО образцам исполнение 100%, мы не сорвали ни одного контракта. 80% всей техники, которая сегодня задействована в СВО, производится на наших предприятиях. И по сравнению с 2022 годом объем производства и капитального ремонта легкобронированной техники увеличился в три раза, а танков – в 3,5 раза. Выпуск выстрелов для танков и боевых машин пехоты – почти в девять раз. В сравнении с 2022 годом в 2023 году объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в десять раз, и в десятки раз увеличилось производство боеприпасов.