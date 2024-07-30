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Приговоренный к казни немец попросил Лукашенко о помиловании

14:58
  • вторник
  • 30 июля 2024

Гражданин ФРГ осужден за наемничество и теракты

Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный белорусским судом к высшей мере наказания, обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с прошением о помиловании.
В Белоруссии вступил в силу смертный приговор гражданину ФРГ

Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", дело Кригера и вынесенный ему приговор обсуждали на совещании у главы государства. Лукашенко "пригласил людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, "посоветоваться".

Ранее сообщалось, что Кригер фотографировал по заданию Службы безопасности Украины в Могилевской области пусковые установки "Искандер". Осужденный рассказал, что "взобрался на этот холм, сделал три фотографии на телефон", которые он позже на железнодорожном вокзале переслал своему украинскому куратору. Кригеру также вменяется теракт на железной дороге.

Еще в 2022 году в белорусское уголовное законодательство внесли поправки, разрешающие приговаривать к высшей мере за покушение на совершение теракта. Предполагается, что такой подход окажет "сдерживающее воздействие на деструктивные элементы" в обществе.

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