Из России за полгода выгнали 39,5 тысячи мигрантов

Такие данные приводит ФССП

В первом полугодии 2024 года из России было выдворено 39,5 тысячи мигрантов-нарушителей. Об этом во вторник, 30 июля, рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

Ведомство, которое подводит итоги своей деятельности за первые шесть месяцев года, отметило, что за указанный период из страны выгнали 39,5 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, допустивших нарушения российского миграционного законодательства, сообщает РИА Новости.

Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин велел разработать поправки, в соответствии с которыми мигранты при оформлении гражданства одновременно с получением российского паспорта обязаны будут становиться на воинский учет. Более того, это может стать обязательным условием приема в российское гражданство.

Комментируя планируемое ужесточение миграционного законодательства, Володин анонсировал запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, режим высылки из страны нелегальных мигрантов, ужесточение требований к продаже SIM-карт для иностранцев.

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