В Северной Осетии сбили два беспилотника

Жертв нет

В Северной Осетии отразили атаку двух украинских беспилотников.

Дроны сбили Моздокском районе, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Жертв и разрушений на земле нет.

Меняйло напомнил о запрете на публикацию фото и видео с места падения беспилотников. Враг может использовать эту информацию для наблюдения за ходом своих операций и нагнетания паники.

Ранее В Минобороны рассказали о подвиге рядового Даниила Пахаря, который парой метких выстрелов уничтожил украинский FPV-дрон, летевший в сторону наших подразделений.

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