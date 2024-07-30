Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве набережных реки Яузы

Одновременно с набережными отремонтируют и мосты через Яузу

Яуза - самый крупный в столице приток реки Москвы. Общая длина - 48 километров, из них около 30 - в черте мегаполиса. Пойма Яузы от Ростокино до МКАД уже охвачена благоустройством и превращается в крупнейший в Европе суперпарк - теперь очередь за набережными.

На Красноказарменной набережной на юго-востоке столицы меняют бордюрный камень, расширяют тротуар, высаживают газоны. Строители занимаются не только пешеходной зоной - также в планах ремонт более 200 тысяч квадратных метров проезжей части.

На многих участках набережной изменится транспортная схема, в том числе и пассажирского транспорта. На сложных отрезках появится двустороннее движение и таким образом увеличится их пропускная способность. Ход работ осмотрел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

"В течение нескольких лет занимаемся поймой, набережной реки Яузы. Вначале делали верховье, парковые территории, особо охраняемые. Огромная работа, которую мы проводили последние лет пять. Вот дошла очередь до впадения Яузы в Москву-реку, до укрепления набережных, их ремонта, создания благоприятной и комфортной среды для пешеходов и автомобилей. Набережные реки Яузы комплексно не реконструировались лет 30–40. Конечно, они пришли в достаточно неприятное состояние: разрушенные бордюры, кривые тротуары, непонятная траектория, география самой проезжей части. Все это комплексно, от дома до дома, решили реконструировать. В этом году будет сделано около 20 км набережных Яузы, она будет уже гораздо более комфортной", - сообщил Собянин.

Одновременно с набережными отремонтируют и мосты через Яузу - 4 автомобильных и столько же пешеходных. Вдоль обновленных зон у воды будет светло и безопасно - появятся современные фонари и более 60 новых пешеходных переходов, также для удобства гуляющих поставят скамейки и велопарковки.

Одновременно с капитальными работами вдоль Яузы наводят "марафет" - очищают бетонные стены, ремонтируют швы карнизного камня. Где необходимо, заменят чугунное ограждение и переложат ступени. Все работы по обновлению пространства у реки планируется завершить в третьем квартале этого года.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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