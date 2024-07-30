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Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт для граждан

15:20
  • вторник
  • 30 июля 2024

Мера будет действовать как для иностранцев, так и для россиян

Законопроект об ограничении максимального количества номеров для одного пользователя мобильной связи приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Мера будет действовать не только для иностранцев, но и для российских граждан.

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Согласно принятому закону, договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно. Кроме того, обязательно наличие его данных в Единой биометрической системе. В договор с иностранцем обязательно включение IMEI (кода идентификации используемого устройства) - телефона, планшета или ноутбука. Привести в соответствие договоры с иностранцами операторы связи обязаны до 1 июля 2025 года, иначе оказание услуг будет прекращено.

Закон также ограничивает число сим-карт, приобретаемых одним пользователем. Иностранный гражданин сможет получить не более 10 номеров, а гражданин России – не более двадцати, передает РИА Новости.

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