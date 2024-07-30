В британском Саутпорте подросток с ножом убил троих детей

Малыши собрались на мастер-класс по танцам Тейлор Свифт

Трое детей погибли в результате нападения 17-летнего подростка на младших школьников в британском Саутпорте (пригород Ливерпуля).

Трагедия произошла утром 29 июля в танцевальной школе, где проходили мероприятия посвященные певице Тейлор Свифт. Вооруженный ножом подросток ворвался в помещение и напал на детей в возрасте от 7 до 11 лет. В результате трое детей погибли (все девочки), восемь получили ранения, пять из них находятся в критическом состоянии.

Взрослые пытались защитить детей, но тоже получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на полицию британского графства Мерсисайд.

Нападавший задержан, им оказался уроженец Кардиффа (Уэльс). Его мотивы неизвестны. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Певица Тейлор Свифт прокомментировала произошедшее и заявила, что шокирована трагедией.

"Это были просто маленькие дети на уроке танцев. Я совершенно не знаю, как выразить свои соболезнования этим семьям", - сообщила она в социальных сетях (цитата по РБК).

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