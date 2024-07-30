Названа причина тайного возвращения Преснякова в Россию

Новость прокомментировали в близком окружении артиста

На днях стало известно, что в Россию вернулся старший внук Аллы Пугачевой, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита. Сам артист, что интересно, предпочел не распространяться о приезде на Родину.

Отметим, что последние пару лет Никита Пресняков вместе с супругой Аленой Красновой проживал в Америке. Там же в основном находятся и его мать Кристина Орбакайте с отчимом Михаилом Земцовым и сестрой Клавой, у которых есть собственная недвижимость в Нью-Йорке и Майами. И если жена не работает в Америке, то Никита старается пользоваться любой возможностью, чтобы заработать: снимает клипы для зарубежных знаменитостей, выступает с концертами.

Меж тем журналисты попытались выяснить, почему Пресняков вернулся в Россию. В близком окружении артиста рассказали, что у него тут есть дела, в том числе и визит ко врачу. Отметим, что у Никиты патология желчного пузыря.

"Он приехал не только в отпуск и увидеть родню, друзей. Есть в планах работа на студии, плановые визиты к врачам. Наверное, какие-то личные дела, о которых не распространяется", - приводит слова человека из близкого окружения Преснякова "КП".

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