Матвиенко призвала запретить МФО

Она также предложила ввести особые требования к рекламе услуг по списанию долгов

В России необходимо законодательно запретить деятельность всех микрофинансовых организаций (МФО). Такую инициативу во вторник, 30 июля, озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Подумать над запретом МФО на территории России политик предложила Центробанку как регулятору финансового сектора. Необходимо продолжить системную работу по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере, подчеркнула спикер Совфеда.

Наряду с этим Матвиенко призвала ввести особые требования к рекламе услуг по списанию долгов. По ее мнению, обещающие сделать это компании занимаются мошенничеством, поскольку "тянут с граждан деньги", сообщается на странице Совфеда в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее правительство России дало положительный отзыв на законопроект, предусматривающий запрет на открытие счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей.

Эксперты бьют тревогу из-за роста закредитованности россиян. В Федеральной службе судебных приставов рассказали, что более 4,9 миллиона граждан России стали невыездными из-за долгов. Только в столице в январе-ноябре 2023 года было вынесено 742 тысячи постановлений об ограничении выезда за рубеж должникам.

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