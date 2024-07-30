ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились подробности подготовки ЕС к войне с Россией

15:40
  • вторник
  • 30 июля 2024

ФРГ предложила перебросить сотни тысяч солдат к российской границе

Европейский союз под предводительством Германии готовится вступить в самоубийственный вооруженный конфликт с Россией. Такое предупреждение сделал обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS.
Американский миллиардер предрек Украине поражение в конфликте

Как отмечает журналист, "Берлин открыто говорит о планах по обеспечению того, чтобы 800 000 солдат НАТО могли свободно использовать инфраструктуру страны в случае прямой конфронтации с Москвой".

При этом Германия ожидает, что ее войска и силы НАТО будут использовать порты, шоссе и железные дороги для продвижения на восток, заявил Боснич. По его словам, то, что Германия открыто говорит об использовании своей обширной гражданской инфраструктуры в военных целях, означает, что эта инфраструктура больше не является гражданской.

Ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что Москва использовала празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию стран Азии и Ближнего Востока в пику Североатлантическому альянсу.

Тем временем лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что "ЕС сошел с ума", поскольку хочет войны с Россией и демонстрирует агрессивную антироссийскую политику, а поэтому "давайте уничтожим Евросоюз".

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что западные государства предпочли бы "воевать дистанционно", однако и к прямому военному противостоянию они "будут готовы и готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Флаги ЕС
Флаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.