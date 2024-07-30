ФРГ предложила перебросить сотни тысяч солдат к российской границе

Европейский союз под предводительством Германии готовится вступить в самоубийственный вооруженный конфликт с Россией. Такое предупреждение сделал обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS.

Как отмечает журналист, "Берлин открыто говорит о планах по обеспечению того, чтобы 800 000 солдат НАТО могли свободно использовать инфраструктуру страны в случае прямой конфронтации с Москвой".

При этом Германия ожидает, что ее войска и силы НАТО будут использовать порты, шоссе и железные дороги для продвижения на восток, заявил Боснич. По его словам, то, что Германия открыто говорит об использовании своей обширной гражданской инфраструктуры в военных целях, означает, что эта инфраструктура больше не является гражданской.

Ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что Москва использовала празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию стран Азии и Ближнего Востока в пику Североатлантическому альянсу.

Тем временем лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что "ЕС сошел с ума", поскольку хочет войны с Россией и демонстрирует агрессивную антироссийскую политику, а поэтому "давайте уничтожим Евросоюз".

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что западные государства предпочли бы "воевать дистанционно", однако и к прямому военному противостоянию они "будут готовы и готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть".

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