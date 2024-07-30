Глава Минобрнауки назвал причину роста стоимости обучения в вузах

В ведомстве ничего критичного не заметили

Стоимость обучения в российских вузах ежегодно мониторит Минобрнауки. В большинстве случаев ее рост обоснован, заявил на правительственно часе в Госдуме глава ведомства Валерий Фальков.

По словам министра, вузы поднимают цену на обучение пропорционально инфляции, а также ориентируясь на стоимость бюджетных мест. Фальков заверил депутатов, что ничего критичного, выходящего за рамки, его министерство не обнаружило. Он напомнил о правиле: стоимость обучения на платных местах должна быть не меньше, чем затраты на бюджетные места.

По словам министра, во время пандемии коронавируса Минобрнауки рекомендовало университетам не повышать стоимость обучения. А после снятия всех ограничений вузы начали осторожно, последовательно доводить стоимость обучения на платных местах до стоимости обучения на "бюджете", передает ТАСС.

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