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Россиянам рассказали, когда лучше всего брать отпуск в 2025 году

15:50
  • вторник
  • 30 июля 2024

Названы пять месяцев

Несмотря на то, что 2024 год только-только перевалил середину, многие россияне уже планируют отпуска на следующие 12 месяцев. А тут как раз появилась информация, когда выгоднее всего отдыхать.

Для начала, советуют эксперты, следует определиться, в каком месяце года меньше всего официальных выходных. Так дневная ставка оплаты труда будет минимальной, а сумма отпускных может начисляться больше, чем зарплата. Таким образом получается, что наиболее выгодные месяцы для отпуска это февраль, апрель, июль, сентябрь и октябрь, передает "Лента.ру".

Также еще следует учитывать длительность предполагаемого отпуска. В основном в организациях принято дробить дни отдыха. Как правило, одна часть из них должна быть не меньше двух недель. В таком случае выгодное время для длительного отпуска это дни перед зимними каникулами, перед 1 мая, до и после выходных 12-15 июня и 2-4 ноября.

А что касается кратковременных отпусков, то есть тех, что меньше двух недель, то тут лучше всего отдыхать, начиная с субботы по воскресенье следующей недели. Потому что получается, что сотрудник будет отдыхать девять календарных дней, из которых четыре — выходные, а отпускные начислят за все календарные дни.

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