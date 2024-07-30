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Telegram-каналы с аудиторией больше 10 тысяч обязали регистрироваться в РКН

16:31
  • вторник
  • 30 июля 2024

Непослушным запретят размещать рекламу

Владельцам популярных Telegram-каналов придется сотрудничать с Роскомнадзором. Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях соответствующие поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

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С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых больше 10 тысяч пользователей, должны будут передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Речь идет, в том числе, о владельцах публичных каналов в мессенджерах.

А для владельцев каналов, которые не подадут сведения о себе в РКН, власти предусмотрели ограничения К ним относятся запрет на размещение рекламы и на репост сообщений другими каналами, передает ТАСС.

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