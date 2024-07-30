На выборах 6-8 сентября москвичам будут доступны все способы голосования

Жители города смогут сделать свой выбор удобным способом в удобное время

Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму. Об этом рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

"Традиционно жители столицы смогут сделать свой выбор удобным способом в удобное время: онлайн, при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ), и бумажным бюллетенем", - отмечается в Телеграм-канале Общественного штаба.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

Ранее в Москве состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. На нем был открыт набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. Запланировано проведение теста системы дистанционного электронного голосования во второй половине августа.

Также сообщалось, что Московская избирательная комиссия утвердила форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов столичного парламента.

18 июля завершилась регистрация кандидатов в депутаты МГД восьмого созыва. Всего выдвинулось 389 кандидатов, регистрацию прошли 290 кандидатов.

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