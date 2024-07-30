Российские ракетоносцы Ту-95МС 10 часов летали над Японским морем

Их сопровождали иностранные истребители

Плановый полет над нейтральными водами Японского моря выполнили два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России. Полет продолжался более 10 часов, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, экипажи Су-35С и Су-30СМ обеспечивали истребительное сопровождение. А на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали иностранные истребители.

Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны. В ведомстве напомнили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Тихого океана, Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram