ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США согласились отправить Украине вооружение для F-16

17:26
  • вторник
  • 30 июля 2024

Вашингтон оснастит десятки истребителей

Истребители F-16, которые передадут Украине страны Запада, оснастят современными ракетами. Вооружение для самолетов согласились поставить Соединенные Штаты, сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Польша отказалась передавать Украине свои истребители F-16
Зеленский обвинил Запад в затягивании передачи F-16

По данным издания, Вашингтон согласился оснастить десятки истребителей F-16 ракетами американского производства и другим современным оружием. В частности, США поставят для самолетов ракеты класса "воздух - воздух".

Источники издания также утверждают, что американцы планируют вооружить Киев ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X. Кроме того, Украина получит противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM класса "воздух - земля". О сроках поставок пока не сообщается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Истребитель F-16
Истребитель F-16
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.