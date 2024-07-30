США согласились отправить Украине вооружение для F-16

Вашингтон оснастит десятки истребителей

Истребители F-16, которые передадут Украине страны Запада, оснастят современными ракетами. Вооружение для самолетов согласились поставить Соединенные Штаты, сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон согласился оснастить десятки истребителей F-16 ракетами американского производства и другим современным оружием. В частности, США поставят для самолетов ракеты класса "воздух - воздух".

Источники издания также утверждают, что американцы планируют вооружить Киев ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X. Кроме того, Украина получит противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM класса "воздух - земля". О сроках поставок пока не сообщается.

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