Смерч повредил ангар с аэропортовой техникой в Нижнекамске

Аэропорт работает в штатном режиме

Смерч в Нижнекамске повредил ангар с аэропортовой техникой. Как сообщил источник в воздушной гавани, в результате для перевозки пассажиров остался только один неповрежденный автобус.

Штормовое предупреждение было объявлено в Бегишево с 15:02 до 15:54 мск. ТАСС передает со ссылкой на пресс-службу "Камаза", что смерч не повлиял на работу нижнекамского аэропорта по перевозке пассажиров, принятию и выпуску воздушных судов.

Уточняется, что повреждены хозяйственные и административные постройки, повреждена техника. Степень ущерба устанавливается, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

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