Спасатели эвакуировали сотрудников предприятия "Роскосмоса" в Екатеринбурге

Площадь пожара - 800 "квадратов"

Площадь пожара на предприятии "Роскосмоса" в Екатеринбурге достигла 800 квадратных метров. Горит цех на территории научно-производственного объединения автоматики имени академика Семихатова.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, сотрудники горящего цеха были оперативно эвакуированы. По словам гендиректора "НПО автоматики" Михаила Изюмова, горит механический цех, пожар начался с кровли.

Гендиректор добавил, что обрушились стены и кровля цеха. Огонь перекинулся на соседнее здание. Угрозы отравления горожан нет, ситуация под контролем, приводит слова Изюмова портал "Е1".

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