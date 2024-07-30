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Глава Минобороны Венесуэлы заявил о попытке госпереворота

18:51
  • вторник
  • 30 июля 2024

По словам Лопеса, в этом замешаны США

Попыткой государственного переворота назвал беспорядки в Каракасе глава Минобороны Венесуэлы. По словам Владимира Падрино Лопеса, путч пытается осуществить крайне правая оппозиция при поддержке США и их союзников.

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Акции протеста и беспорядки вспыхнули в Каракасе 29 июля. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, победу на которых одержал действующий президент Николас Мадуро. Во время столкновений с протестующими ранения получили 20 военных, передает ТАСС.

В Москве призвали венесуэльскую оппозицию не нагнетать обстановку и признать поражение ее кандидата на выборах. В свою очередь, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что победа Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы подтверждает востребованность его курса на сотрудничество с Россией.

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