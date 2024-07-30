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Названа предварительная причина крупного пожара в Екатеринбурге

22:07
  • вторник
  • 30 июля 2024

Роспотребнадзор проводит замеры воздуха

Крупный пожар в Екатеринбурге. К этому часу сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в здании НПО Автоматики. Сейчас ведется проливка конструкций. Пострадавших нет. По предварительной версии, причина ЧП носит бытовой характер.

Здание вспыхнуло как свечка. Черный столб дыма вдруг увидели горожане со всех окраин. НПО Автоматики - это свой отдельный город в городе. Огонь перекидывается с одного здания на другое. По предварительной информации, пожар начался в механическом цехе. Спустя считаные минуты горит уже соседний. А там химикаты.

Языки пламени выжигают 8-этажное здание. Горит кровля. Крыша проваливается, за ней складываются стены - полыхает уже почти тысяча квадратных метров. Едкие клубы дыма поднимаются всё выше и выше. Пожару присвоен третий ранг сложности.

НПО Автоматики имени академика Семихатова - одно из крупнейших и закрытых российских предприятий. Здесь занимаются разработками оборудования для военной и космической отраслей. Так, например, системы управления новейшей ракеты-носителя "Союз-2" производят на этом заводе. Пожарная тревога в момент возгорания сработала четко: из здания эвакуировали свыше 30 человек.    

По предварительным данным, причина пожара носит бытовой характер. К этому часу пожарные справились с открытым горением. Сейчас, как сообщает МЧС, ведется проливка и разбор конструкций. Роспотребнадзор проводит замеры воздуха. Превышения концентрации вредных вещество пока не зафиксировано. Впрочем, медики на всякий случай советует жителям ближайших домов лишний раз не выходить на улицу и пить больше воды. А при плохом самочувствии обязательно обращаться за помощью.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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Пожар в здании "НПО Автоматики" в Екатеринбурге
Пожар в здании "НПО Автоматики" в Екатеринбурге
Пожар в здании "НПО Автоматики" в Екатеринбурге
Пожар в здании "НПО Автоматики" в Екатеринбурге
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