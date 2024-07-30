Мишустин обсудил вопросы экологии

Премьер провел стратегическую сессию

В рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" были завершены работы по 130 свалкам. Об этом сегодня рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. Он провёл стратегическую сессию, где с членами правительства обсудил вопросы экологии.

Также удалось ликвидировать и 80 наиболее опасных объектов. Среди приоритетных задач по охране окружающей среды - переход транспорта на более безопасные виды топлива, сохранение и восстановление лесов, а также очистка акваторий рек.

Так, в рамках федеральной программы "Генеральная уборка" до конца этого года расчистят 200 прибрежных территорий. Ещё одна стратегическая сессия была посвящена национальному проекту "Кадры". В ближайшие 6 лет будет сбалансирован рынок труда. В первую очередь, за счёт гибкой системы подготовки специалистов, которые востребованы в разных сферах экономики. Так, выпускники колледжей и вузов должны иметь возможность реализовать свои профессиональные навыки в разных отраслях и в разных регионах страны.

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