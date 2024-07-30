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Володин принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана

22:27
  • вторник
  • 30 июля 2024

Председатель Госдумы прибыл в Тегеран

В Тегеране прошла инаугурация президента Ирана Масуда Пезешкиана. По поручению Владимира Путина Россию на церемонии представлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Новый президент Ирана посетит Россию в октябре

На торжестве присутствовали высокопоставленные иранские политические и военные деятели, члены парламента, а также представители 88 стран. В инаугурационной речи новый руководитель страны заявил, что будет добиваться нормализации экономических отношений исламской республики с другими государствами и не сдастся перед лицом внешних ограничений.

Теперь у Пезешкиана есть 15 дней, чтобы представить парламенту список министров нового кабинета для утверждения.

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